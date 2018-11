La confessione del ballerino di Amici: “Io dislessico e iperattivo”

Continua la corsa alla conquista dei banchi nella scuola di Amici 18 e, intanto, i ragazzi iniziano a conoscersi meglio e ad aprirsi un po’ di più.

Tra loro c’è anche Daniele Nocchi, classe 2000, di Livorno, già con un’invidiabile carriera di ballerino alle spalle (a soli 9 anni aveva giù vinto la Coppa del mondo di categoria e i Campionati Mondiali di ballo). Proprio lui, tra una coreografia e un’altra, ha confessato di avere una patologia che non gli permette di svolgere alcune normali routine.

Si tratta di dislessia e di iperattività, problematiche abbastanza diffuse che non hanno mai fermato Daniele. Ai suoi compagni di avventura, il promettente ballerino ha dichiarato: “Non riesco a leggere l’orologio dalle 12 in poi. Ad esempio non so che ore sono le 18”.

Poi Nocchi ha continuato: “Noi dislessici abbiamo tanti aspetti carini. Io, per studiare, uso una mappa concettuale con tanti colori. Appena vedo un colore, ricordo subito l’argomento collegato. Se ad esempio coloro di rosso Napoleone, poi me lo ricordo subito. Apprendo velocemente”. Quest’ultimo aspetto è quello che i professori di ballo hanno immediatamente notato.