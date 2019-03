Barbara Bouchet: “In tv più sei volgare e più buchi lo schermo”

A 75 anni Barbara Bouchet continua a dividersi tra i set dei film che la vedono splendida interprete, oggi come e più di ieri.

L’attrice americana ha terminato da poco le riprese in Malindi di Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone sugli schermi a Natale, tra pochi giorni inizierà a girare a Roma il tv movie americano Rome in Love, una sorta di revival di Vacanze romane, e a giugno sarà sul set del sequel di Milano Calibro 9.

Intervistata da Io Donna, Barbara Bouchet che del cinema italiano degli anni ’60 e ‘70 è diventata un’autentica icona sexy, ha raccontato di sé, del suo lavoro, della sua visione della tv oggi pervasa da troppa volgarità, e anche del figlio Alessandro Borghese, chef che ormai vanta grande popolarità grazie ai programmi dedicati alla cucina che lo vedono e lo hanno visto protagonista.

Barbara Bouchet sulla tv: “Meno male che sono cresciuta in un’altra epoca”

Oggi Barbara Bouchet ama i ruoli che siano adatti a donne sua età: “Se ne scrivono troppo pochi, eppure siamo migliaia che camminiamo per strada”, spiega l’attrice che aspira a interpretare una serial killer come Charlize Theron in Monster e, sebbene sia attratta dalla tv, trova che ormai dilaghi una volgarità tale da far riflettere.

“Meno male che sono cresciuta in un’altra epoca. Non concepisco questa volgarità che pervade la televisione. Più sei volgare e più buchi lo schermo”, la sua considerazione: “Se sei una persona per bene, corretta, leale e non hai scandali alle spalle sei out. Come crescono i nostri figli? I miei per fortuna sono grandi, ma mi preoccupo per i due nipoti”.

L’evenienza di vedere Barbara Bouchet in un reality tipo ’Isola dei Famosi’, poi, è quanto mai remota: “Siamo impazziti… normalmente mangio poco, ma non so nuotare e ho paura dell’acqua. E poi non ho alcuna intenzione di stare in un luogo dove certe persone pur di arrivare chissà dove fanno di tutto per distruggere la vita degli altri. In questi reality non c’è rispetto per le persone".

Barbara Bouchet sul figlio Alessandro Borghese: “In parte è attore anche lui”

Barbara Bouchet non ha molta dimestichezza con i fornelli: “Il forno lo uso come ripostiglio. È per questo che ho un figlio cuoco”, racconta l’attrice che, tuttavia, considera pure Alessandro Borghese, il figlio chef protagonista del programma ‘4ristoranti’ una sorta di attore: “In parte lui è un attore in tv e poi da piccolo gli hanno chiesto: ‘Vorresti fare l’attore?’ E lui: ‘Non ci penso proprio a stare vicino al telefono ad aspettare le chiamate di lavoro’. Gli attori terminano un progetto e poi aspettano la chiamata successiva".

“Spesso ho accettato dei ruoli che non mi piacevano per non far passare troppo tempo tra una parte e l’altra”, ha ammesso Barbara Bouchet che se non avesse intrapreso la strada della recitazione, avrebbe fatto tutt’altro: “La parrucchiera, la truccatrice o l’architetto di giardini. Sono le mie passioni”.