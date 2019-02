Isola, Barbara d’Urso rimprovera Alvin in diretta tv: lui replica sui social

La questione degli insulti social che l’ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi John Vitale ha rivolto a Barbara d’Urso prima della sua partecipazione al reality ha continuato a tenere banco anche nelle ore successive alla puntata che ha smascherato il colpevole.

A ‘Domenica Live’ andato in onda poco prima del terzo appuntamento del programma che ha annunciato il ritiro di Vitale, la diretta interessata si è scagliata duramente contro il 33enne napoletano, avvertendolo della possibilità di una denuncia per le offese ricevute e sottolineando la gravità delle affermazioni rivolte a lei in quanto donna.

Barbara d’Urso striglia Alvin: la replica dell’inviato dell’Isola dei Famosi

Durante il suo discorso volto a chiarire la sua posizione rispetto agli insulti ricevuti, Barbara d’Urso si è anche rivolta ad Alvin, l’inviato dell’Isola dei Famosi che mentre Alessia Marcuzzi trattava l’argomento in puntata, aveva commentato: “Vorrei dire che sarebbero frasi gravi anche nei confronti di un uomo”.

“Caro Alvin ci sono rimasta male, certo anche se fosse stato scritto ad un uomo sarebbe stato grave, ma rivolto ad una donna non è la stessa cosa”, è stato l’appunto della conduttrice a cui Alvin ha replicato indirettamente sui social rispondendo a un follower.

A chi su Instagram gli ha scritto “La d’Urso ti ha steso”, Alvin ha risposto: “Io condanno il bullismo e la violenza sul genere umano, senza distinzione alcuna”, precisazione che ha espresso al meglio il punto di vista dell’inviato.