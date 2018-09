Ascolti tv, Barbara d'Urso non ci sta: nessuna sconfitta, il suo video-verità

Un'altra amara sconfitta per Barbara d'Urso e la sua "Domenica Live", battuta per la seconda settimana consecutiva da Mara Venier al timone di "Domenica In". O almeno questo è ciò che viene fuori dai dati Auditel.

Qualcosa però non torna a Carmelita, che in un video su Instagram dà tutt'altra spiegazione: "Buongiorno! Video verità! Ieri Domenica Live ha preso la curva di Canale 5 alle 14 al 9% di share e l'ha portata al 20% di share diventando prima rete! Ed era ancora un weekend estivo! I nostri ascolti salgono rispetto a domenica scorsa! Vi amooooooooooooo! #evviva #volare #onestà #nonostanteildivarioiniziale #cechiscendecechisale #contuttalanostraamatapubblicità #anchecolcaldo #domenicalive #colcuore".

Insomma, questa "non rivalità" tanto sbandierata per settimane dalle due protagoniste della domenica televisiva sembra essere uno sbiadito ricordo estivo. Barbara d'Urso fa attenzione a non sbandare - tra tutte quelle curve - mentre Mara Venier, almeno per il momento tira un sospiro di sollievo. "Mi godo queste due vittorie inaspettate - commenta a caldo su Instagram - Poi si vedrà".