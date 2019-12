Live, il bacio tra Barbara d'Urso e Vladimir Luxuria

(Nel video sopra il bacio tra Barbara d'Urso, Asia Argento e Vladimir Luxuria)

A 'Live - Non è la d'Urso', lunedì sera, Vladimir Luxuria e Asia Argento contro tutti. Prima di affrontare gli agguerriti sferati, però, le due si sono scambiate un bacio, ricordando quello che fece scalpore all'ultimo Gay Pride di Roma, lo scorso giugno.

"Un bacio non ha mai ammazzato nessuno" ha ribadito l'attivista Lgbt, invitando Barbara d'Urso a dargliene uno. La conduttrice non si è tirata indietro e ha stampato, in diretta tv, un bel bacio sulle labbra prima ad Asia Argento e poi alla sua amica Vladi, con cui nelle ultime settimane c'era stata qualche incomprensione.

Pace fatta tra le due, che per colpa della sfuriata di Vittorio Sgarbi si erano raffreddate un po'. E cosa c'è meglio di un bacio a sciogliere le tensioni?