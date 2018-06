Bonolis-d'Urso, siparietto bollente ad Avanti un altro: "Posso? Ammazza che cuore!"

(Nel video sopra Barbara d'Urso ad "Avanti un altro")

Entra in studio circonfusa di luce, da quel momento è una gag dietro l'altra fra Barbara d'Urso e Paolo Bonolis. La conduttrice, ospite della puntata speciale di "Avanti un altro", in onda eccezionalmente mercoledì in prima serata, non si è tirata indietro alle beffe del padrone di casa.

Un'ospitata "col cuore", che Bonolis ha voluto subito testare. "Posso? - ha chiesto ironico, poggiando le mani proprio lì - Ammazza che cuore!".

Compiaciuta e divertita, la d'Urso è stata al gioco fino alla fine, regalando dei siparietti a dir poco esilaranti. Che coppia esplosiva.