Live, gaffe di Barbara d'Urso: vuole parlare di Chiara Biasi ma invita la Nasti

(Nel video sopra la gaffa di Barbara d'Urso)

Show must go on. Barbara d'Urso in questo non ha rivali. La conduttrice è andata avanti come un treno anche dopo quella che è stata, senza alcun dubbio, una delle più grandi gaffe che abbia mai fatto nei suoi programmi. Convinta di avere ospite a 'Live - Non è la d'Urso' l'influencer protagonista degli ultimi giorni - Chiara Biasi -, la padrona di casa ha scoperto in diretta di aver preso una bella cantonata.

"Chiara, felice di conoscerti - ha esordito, raccogliendo il sorriso soddisfatto della Nasti -. Sei la protagonista di questa settimana, il caso della settimana. Vediamolo. No? Che è successo?". A interrompere il lancio del servizio alcune voci in studio: "E' Chiaria Biasi".

"E' Chiara Biasi, certo" ha risposto la conduttrice, davanti all'influencer 'sbagliata', ormai ammutolita. Da ottima padrona di casa, però, è riuscita a sdrammatizzare anche un momento così imbarazzante: "Ho confuso le due Chiara, quindi è meglio che io cada nella botola. Amici di Twitter, io non ho capito niente".