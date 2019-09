Barbara d’Urso: “Salvini è stato coraggioso. Giletti? Ognuno ha i suoi tempi”

All’indomani della discussa puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ che ha posto Matteo Salvini contro i cinque agguerriti ‘sferati’, Barbara d’Urso ha spiegato i motivi che l’hanno indotta a invitare in tv l’ex ministro, commentando con soddisfazione i dati Auditel e dicendo la sua pure sulla frecciatina velata che Massimo Giletti pare le abbia rivolto durante il suo ‘Non è l’Arena’ La7 che trattava del caso Mark Caltagirone.

"Ieri abbiamo visto un Salvini coraggioso. Mi sembrava interessante mettere un politico tanto amato e tanto criticato di fronte a personaggi popolari che lo avevano attaccato, invece di fare quello che fanno benissimo altri programmi facendo confrontare i politici con altri politici o con i giornalisti", ha affermato Barbara D'Urso in un’intervista rilasciata ad Antonella Nesi di Adnkronos.

La puntata, lodata sui social dallo stesso Salvini ("Mi sono divertito e, credo, difeso abbastanza bene"), è stata seguita da 2.394.000 spettatori con il 14.9% di share e ha ottenuto un ottimo riscontro anche sui social, con l'hashtag ufficiale #noneladurso primo in tendenza su Twitter per l'intera durata della trasmissione. Il risultato è stato accolto con gioia dalla conduttrice: "Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente è la serata più difficile. Fare il 15% la domenica, è come fare il 20% in un'altra serata", il commento della padrona di casa del programma che, oltre alla concorrenza della nuova fiction di Rai1, 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore' (che ha vinto la serata con 5.118.000 spettatori e il 23.3% di share), si è scontrata per la prima volta anche con 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, tornato su La7 in prima serata per trattare il caso tanto discusso e sviscerato dalla stessa d’Urso nella scorsa stagione di ‘Live’.

Barbara d’Urso replica a Massimo Giletti: “Fa benissimo il lavoro che fa. Ognuno ha i propri tempi”

Nella puntata di esordio di ‘Non è l’Arena’, Massimo Giletti ha riportato in tv dopo diversi mesi Pamela Prati, raggiungendo un ascolto di 1.137.000 spettatori con il 6.2% di share. Occupandosi per la prima volta del Prati-gate, il conduttore ha approfittato per dare una 'lezione' di giornalismo a chi se n'era occupato prima di lui senza, a suo avviso, approfondire abbastanza. A molti è sembrata una frecciatina all'indirizzo proprio di Barbara D'Urso, ma lei non polemizza e puntualizza: "Giletti fa benissimo il lavoro che fa. Ognuno ha i propri tempi. Del resto tutto quello di cui si parla e si è parlato nasce dall'inchiesta dei miei giornalisti di Videonews. Sono loro che scavando sono arrivati a far confessare la Michielazzo. Se non fosse successo quello, la Prati non avrebbe confessato”.

“La nostra inchiesta ha scoperchiato un sistema, decine di persone erano state coinvolte a propria insaputa, da Al Bano a Mister Svizzera spacciato per Simone Coppi, fino a gente comune, come il bimbo di 10 anni che doveva interpretare Sebastian Caltagirone di cui ho ospitato la vera madre: anche lei ha scoperto la verità sul suo bambino grazie a 'Live'”, ha aggiunto ancora per poi concludere: “Ora la storia è pressoché conclusa, è il momento che se ne occupino i giudici per appurare le varie responsabilità”.