‘Grande Fratello’ a rischio, per Barbara d'Urso pronto un altro reality: l’indiscrezione

Lo scarso appeal che questa edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo sul pubblico è il chiaro segnale della crisi che il format sta attraversando dopo i fasti degli anni scorsi.

A nulla servono i tentativi di inserire puntate speciali e nemmeno mandare in avanscoperta nella Casa di Cinecittà personaggi di una certa risonanza mediatica (vedi Malgioglio o Corona): il reality di Canale 5 condotto da una imparruccata Ilary Blasi sorretta dall’imprescindibile Alfonso Signorini pare ormai una creatura televisiva in agonia a cui nessuno osa dare il colpo di grazia, visto che ormai manca poco al 'requiem' previsto per il 10 dicembre.

Ma se il plateale insuccesso del GF Vip è balzato agli occhi e alle orecchie stanche del pubblico annoiato, ancor di più è stato rilevato dai vertici di Mediaset, che – stando alle indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Dagospia – “starebbero decidendo se trasmettere in primavera inoltrata l'edizione nip condotta da Barbara D'Urso o porre uno stop per evitare di usurare ulteriormente il format”.

A rischio il Grande Fratello, al suo posto 'La Fattoria'?

In effetti, al telespettatore medio in cerca di programmi alternativi, al sol pensiero della prospettiva di un’ennesima versione Nip del Grande Fratello potrebbe venire un crampo tale da impedirgli la pressione sul tasto 5 del telecomando, motivo per cui si starebbero ipotizzando nuovi campi di azione per la regina della conduzione della rete ammiraglia Barbara dì'Urso.

Allora uno pensa: un programma nuovo? Un format diverso? Spazio all'estro di autori fantasiosi? Niente di tutto ciò.

“Nel caso Carmelita, ovviamente incolpevole, non rimarrebbe, a mani vuote: si anticiperebbe la messa in onda de La Fattoria”, si legge ancora su Dago che fa notare come “si tratterebbe però del quarto reality con concorrenti vip in soli nove mesi: Temptation Island Vip, il Grande Fratello Vip, L'Isola dei Famosi e appunto La Fattoria”.

Nove mesi: il tempo di una gravidanza tanto, ma tanto problematica per questa povera, mamma tv italiana.

La Fattoria, la storia del reality

La Fattoria è un reality basato su un format televisivo svedese intitolato Farmen. In Italia è andato in onda per quattro edizioni, su Italia 1 per la prima volta e su Canale 5 nelle tre edizioni successive, fino al 2009, quando è stato definitivamente rimosso dai palinsesti per i bassi indici d'ascolto e gli alti costi di produzione necessari per realizzarlo.

A condurlo per la prima volta nel 2004 fu Daria Bignardi, poi per le due edizioni successive da Barbara d’Urso e infine da Paola Perego.

La Fattoria, il regolamento

Il regolamento de ‘La Fattoria’ prevede che un gruppo di "vip" abbandoni le comodità della vita abituale per vivere in una fattoria con solo gli oggetti essenziali.

Ogni settimana, durante la quale i concorrenti svolgono delle prove inerenti alla vita quotidiana di una comune fattoria, nella puntata in diretta si svolgono le nomination e i concorrenti vengono progressivamente eliminati con il televoto’ fino alla proclamazione del vincitore.