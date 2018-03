Barbara d'Urso è la conduttrice ufficiale del Grande Fratello

“Ragazziiiii li riconosce questi? Sono gli abiti che ho indossato anni fa al ‘Grande Fratello’ e che sto indossando da settembre a ‘Domenica Live’. E secondo voi, perché li sto indossando? Beh, perché Mediaset mi sta corteggiando da settembre per avermi come conduttrice. Io ho sempre detto no, ma ora mi hanno convinta. Siete pronti per sentire di nuovo ‘ragazziiiii?”. E’ con un video pubblicato su Instagram che Barbara d’Urso conferma ufficialmente il ritorno al timone del "Grande Fratello" dopo 14 anni di lontananza. Le voci si rincorrevano da un po’. Ma ora la certezza è arrivata dalla diretta interessata.

Obiettivo centrato da parte dei vertici di Cologno: il ritorno di “Grande Fratello” in versione originale sarà condotto dalla regina del pomeriggio targato Mediaset. Il capostipite di tutti i reality, assente dagli schermi di Canale 5 dal 2015, sarà in onda in aprile e verrà affidato alla star che lo aveva guidato per tre edizioni contribuendo a lanciarlo definitivamente nel panorama televisivo italiano.

La direzione di Canale 5 è molto soddisfatta di una doppia affermazione: aver ottenuto il sì di Barbara d’Urso e contemporaneamente essere riuscita a confermare gli altri impegni della conduttrice. Per tutta la durata del reality, Barbara manterrà infatti il timone dei suoi programmi: “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”.