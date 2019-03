Barbara d'Urso interviene sul caso Fogli: Corona asfaltato, frecciatina anche alla Marcuzzi

Lo squallido siparietto andato in onda lunedì sera all'Isola dei Famosi - con Fabrizio Corona che dava del "cornuto" a Riccardo Fogli - continua a far discutere. Anche Barbara d'Urso, nota rivale dell'ex re dei paparazzi, ne ha parlato a Pomeriggio Cinque e da gran professionista è riuscita a dirgliene quattro senza neppure nominarlo.

Non è stato difficile intuire che parlasse proprio di Corona, ma il vero colpo di scena è stata la frecciatina nei confronti di Alessia Marcuzzi, in quei minuti spettatrice più che conduttrice, e, va da sè, anche degli autori che hanno dato il via libera (per non dire architettato) a uno dei momenti più bassi di questa edizione del reality.

"Non voglio giudicare la persona perché sapete che non abbiamo un buon rapporto - ha spiegato la d'Urso - anzi, non abbiamo proprio un rapporto. Io però da conduttrice di reality non gli avrei mai fatto arrivare quella notizia in quel modo".