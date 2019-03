Barbara d'Urso ospita Corona: "Esiste il perdono, ma non verrà santificato"

Pace fatta tra Fabrizio Corona e Barbara d'Urso? E' ancora presto per dirlo, ma certamente l'invito che la conduttrice ha fatto al suo storico rivale è un passo importante. L'ex re dei paparazzi è uno degli ospiti della prima puntata di "Live - Non è la d'Urso", il nuovo programma di Carmelita in onda, in prima serata su Canale 5, da mercoledì 13 marzo.

Un'ospitata che ha sollevato un polverone, soprattutto sui social, dove non sono pochi a puntare il dito contro Barbara d'Urso, "colpevole" di dare spazio a Corona dopo il colpo basso, anni fa, sferrato ai danni di suo figlio (e dopo la bufera Fogli all'Isola dei Famosi). Ospite a "Stasera Italia", la conduttrice ha risposto senza troppi giri di parole all'inevitabile domanda di Barbara Palombelli: "Da un paio danni, da quando è uscito dal carcere, non me ne occupo. Ha deciso di chiedere scusa a me e a mio figlio per una cosa scorretta che aveva fatto. Esiste il perdono".

E il perdono, forse, arriverà proprio durante la prima puntata, anche se la d'Urso avverte: "Non verrà in trasmissione per essere santificato". Magari, però, per una manciata di punti di share in più sì.