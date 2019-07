Barbara d’Urso non molla e accetta la sfida di Pier Silvio Berlusconi: “Non vi lascio”

Anche nel bel mezzo delle vacanze che sta trascorrendo in Sicilia, Barbara d’Urso ha sempre un pensiero per il suo pubblico che d’estate continua a seguirla nella forma social di follower appassionati. A loro per primi la conduttrice ha annunciato la notizia tanto attesa dai fan che alla possibilità che ‘Domenica Live’ fosse cancellato nella prossima stagione televisiva proprio non volevano credere: alla fine il programma domenicale si farà anche quest’anno, nonostante i dubbi iniziali palesati da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti.

Barbara d’Urso conferma il ritorno il di ‘Domenica Live’: “Non vi lascio”

“Ricordate il Promo di #domenicalive dello scorso anno???!!!! Scovate qualche dettaglio e tra un po’ vi spiegherò”, ha anticipato su Instagram Barbara d’Urso postando lo spot promozionale di Domenica Live dello scorso anno. Poi la conferma: “Non vi lascio, anche la domenica pomeriggio sarò con voi”, ha twittato l’instancabile donna Mediaset, pronta anche nella stagione 2019-2020 a fare il pieno di programmi.

Quest’anno la messa in onda della trasmissione domenicale non era affatto scontata: “Sarà lei a valutare, in totale serenità”, aveva spiegato Pier Silvio Berlusconi in sede di presentazione dei palinsesti, quando si ventilava l’ipotesi che venisse spostato alla domenica sera ‘Live – Non è la d’Urso’ e quindi cancellato il programma pomeridiano. Così però non sarà: Barbara d’Urso non molla mica, pronta ad accettare la nuova sfida che la vedrà concorrere ancora con la ‘Domenica In’ di Mara Venier e il nuovo programma di Francesca Fialdini su Rai Uno.