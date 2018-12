"Domenica Live di Barbara d’Urso verso la prima serata"

Dall’odore del “caffeuccio” pomeridiano a quello della pizza ordinata a fine giornata: se la notizia di un ricollocamento temporale della sua ‘Domenica Live’ fosse confermata, Barbara d’Urso potrebbe stravolgere davvero le abitudini dei suoi fedeli telespettatori, abituati fino ad oggi a gustare pasti davanti ai suoi vivaci salotti.

Stando a quanto risulta a Davide Maggio, il contenitore domenicale di Canale 5 potrebbe salutare il pomeriggio festivo e approdare in prima serata, cosa già accaduta con 'Stasera che sera!' programma andato in onda la domenica sera su Canale 5 il 9 e il 16 gennaio 2011 sempre con la conduzione di Barbara D’Urso.

Il motivo di questo clamoroso spostamento è il fatto che al momento la nuova edizione del Grande Fratello sarebbe in bilico, e se in effetti non dovesse andare in onda, la conduttrice resterebbe senza una prima serata come prefissato.

Maggio, inoltre, fa notare come sarebbe difficile che il programma possa mantenere la collocazione domenicale per la sua versione in prime time, dal momento che con l’incombente trasmissione sportiva di seconda serata ‘Pressing’, sarebbe impossibile chiudere oltre uh certo orario e questo limite condannerebbe lo show a risultati d’ascolto non in linea con le buone performance della versione nel daytime del dì festivo.