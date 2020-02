Verissimo, il bacio tra Barbara d’Urso e Federica Panicucci: "E' un momento storico"

(Baci e abbracci tra Federica Panicucci e Barbara d'Urso)

“Il Coronavirus ha unito la Panicucci e la d’Urso!”: il commento di Silvia Toffanin è giunto soddisfatto davanti alla scena che ha mostrato il bacio tra le due presunte rivali di casa Mediaset nel salotto televisivo di Verissimo. Ospiti entrambe del programma del sabato di Canale 5 per parlare dell’informazione in tv ai tempi del delicato momento sanitario, Federica Panicucci e Barbara d’Urso hanno definitivamente allontanato con il gesto distensivo le voci che le volevano l’una contro l’altra in nome di una reciproca antipatia che, ammesso che ci sia stata, ora pare decisamente superata.

Barbara d’Urso e Federica Panicucci: il bacio a 'Verissimo'

“Massima leggerezza, certo le regole basilari…” le parole di Barbara d’Urso nel corso della conversazione avviata con Cesara Bonamici, Alessandra Viero e Federica Panicucci, tutte ospiti di Silvia Toffanin, sulla prevenzione necessaria per difendersi dal Coronavirus. “Abbracciatevi e baciatevi”, ha aggiunto ancora prima di baciare la collega accanto a lei e commentare: “Questo è un momento storico per gli amici di Twitter”. E loro, gli utenti chiamati in causa, non hanno certo mancato di rispondere all’appello di enfatizzare un momento consegnato alla storia.

I nostri figli al museo nel 2050 #Verissimo pic.twitter.com/oAbFIncWoE — capatesuspigolo (@nonecapate) February 29, 2020

Il bacio

Olio su tela

Italia 2020#Verissimo pic.twitter.com/KPBx9rXVrM — MADAME B (@alexmanuel20189) February 29, 2020