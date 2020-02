Verissimo, Panicucci e d'Urso di nuovo insieme in tv (dopo le presunte tensioni)

Appuntamento sabato 29 febbraio, alle ore 16.00, con una nuova puntata di 'Verissimo', il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti attesi anche in occasione del prossimo pomeriggio, preceduti però da una doverosa finestra informativa sul Coronavirus.

Verissimo, d'Urso e Panicucci di nuovo in tv insieme

In apertura di puntata, dunque, ampio spazio all’emergenza sanitaria in Italia. A parlarne con Toffanin alcuni tra i volti femminili Mediaset che ogni giorno entrano con i loro programmi d’informazione e con i Tg nelle case dei telespettatori affrontando l’argomento. In studio: Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero.

Da sottolineare come per d'Urso e Panicucci si tratta della prima ospitata televisiva "di coppia" dopo le voci sulle presunte tensioni. In passato infatti alcune indiscrezioni raccontavano che le due primedonne Mediaset non si vedevano di buon occhio, mentre da qualche tempo sarebbe avvenuto un vero e proprio disgelo.

Verissimo, tutti gli ospiti

Spazio poi a tanti ospiti. Direttamente da ‘Grande Fratello Vip’ arriva Clizia Incorvaia, squalificata dal reality per aver pronunciato frasi offensive e l’ultimo eliminato Pago con la compagna Serena Enardu. Presenti in puntata, inoltre, Beppe Fiorello, Iva Zanicchi e i cantanti Elodie e Junior Cally.