Barbara dʼUrso instancabile: "Per la Dottoressa Giò ho cancellato le ferie"

Che Barbara d’Urso sia un vulcano di energia è ormai noto ai telespettatori che, in quest’ultima stagione, hanno avuto modo di vederla in tv praticamente sempre, dal lunedì alla domenica con l’unica ‘pausa’ del sabato, per interminabili ore di diretta.

Nei prossimi mesi, tuttavia, la conduttrice incrementerà ulteriormente la sua presenza in video, non più solo come padrona di casa dei programmi pomeridiani di Canale 5, ma anche come protagonista della serie tv ‘La Dottoressa Giò’.

In divisa verde e camice bianco, dopo vent'anni Barbara d'Urso torna a vestire i panni della ginecologa Giorgia Basile per quattro puntate che andranno in onda su Canale 5 dirette da Antonello Grimaldi. Un sogno che si avvera il suo, visto che pur di tornare a vestire quel ruolo, Barbara d’Urso ha rinunciato alle ferie estive nonostante il suo anno molto impegnativo dal punto di vista professionale.

"Ho insistito così tanto per far rivivere la serie che alla fine hanno dovuto accontentarmi, lavorerò sul set tutta l'estate, ho cancellato le ferie, è un sogno che si avvera", ha confidato la conduttrice/attrice in un’intervista in esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni - "Ho detto a Pier Silvio ‘per fare la dottoressa Giò rinuncio completamente alle vacanze’. E così il giorno dopo la finale del GF ho iniziato il lavoro sul set. Lavoro che finirò il 2 settembre, il giorno prima di iniziare in diretta la nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Mi concederò solo tre giorni di pausa a cavallo di Ferragosto”.

La Dottoressa Giò, le anticipazioni

La protagonista della serie tv ha annunciato qualche anticipazione su quello che i nostalgici della serie tv potranno vedere nelle prossime puntate.

"Ritroverete una dottoressa Giò determinata, accusata ingiustamente di inadempienza nei confronti di una paziente che si era tolta la vita viene assolta e ritorna in ospedale nel suo ruolo di ginecologa” - ha ancora svelato la d’Urso – “Ma con un obiettivo, vuole aprire all'interno dell'ospedale un centro anti-violenza per le donne".

Barbara ha raccontato anche di aver fatto dei giorni di training in sala operatoria pur di arrivare preparata al suo ruolo: "Ho assistito a parti naturali e cesarei, l'emozione di assistere alla nascita di una vita è sempre fortissima. Ho anche fatto pratica con i monitoraggi e le ecografie".