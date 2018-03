Omofobia sull’Isola? Si accende il dibattito a Domenica Live: l'annuncio di Barbara d’Urso

Le accuse di omofobia contro Franco Terlizzi lanciate da Craig Warwick durante la scorsa puntata di Domenica Live sono state oggetto di discussione anche nella puntata odierna del programma di Barbara d’Urso, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate Daniele Bossari.

“Non è stato possibile affrontare questo argomento martedì sera, ma lo svilupperemo nella prossima puntata” - aveva detto l’opinionista dell’Isola dei Famosi durante l’intervista a ‘Verissimo’- “Bisogna sentire anche la versione di Franco e che ci sia un confronto tra loro per capirsi. Poi sono sicuro che, qualora risulterà vero, saranno presi dei provvedimenti”.

Oggi ospiti del salotto di Canale 5 sono stati la moglie e il figlio di Franco, Caterina e Michael, che hanno affrontato l’argomento sfociato in un botta e risposta con Karina Cascella.

“Tra te e tuo padre escono fuori tante cose brutte” ha detto l’opinionista del programma al figlio del concorrente che ha caricato l’argomento anche parlando del modo di trattare le donne, a suo dire, poco corretto.

Pronta la reazione della moglie che si è scagliata contro Karina dando vita ad un acceso dibattito a cui ha preso parte anche Vladimir Luxuria.

Infine l'annuncio di Barbara d'Urso: “Se Franco avesse realmente detto quello che Craig sostiene, ‘Sei gay fai schifo’, per permettergli di entrare in una delle mie trasmissioni deve inginocchiarsi se gli va e chiedere non scusa ma perdono".

Di seguito il video dell'acceso dibattito a Domenica Live.