Barbara D'Urso, meno due settimane al Gf: per il reality ha rinunciato a un altro programma

"Fra due mercoledì sarò qui a parlare del Grande Fratello, aiuto" così Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque ha condiviso con il pubblico la grande emozione nel tornare al timone del reality dopo 14 anni.

Per il Gf la conduttrice ha rinunciato a un'altra bella proposta, quella di condurre un programma sui mondiali di calcio in diretta tutti i giorni: "Ringrazio l'azienda a cui sono devota, ma non posso fare quattro cose contemporaneamente. Ho rinunciato a quello, ma che paura il Grande Fratello".