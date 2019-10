Barbara d'Urso lancia la bomba: “Dietro il mio hater si nasconde un giornalista”

In un lungo video postato sui social Barbara d’Urso ha spiegato ai follower di aver denunciato alla polizia postale un profilo hater che da mesi attaccava costantemente lei e la sua famiglia. La conduttrice Mediaset è entrata nei dettagli della vicenda, ripercorrendo le tappe salienti delle indagini che, alla fine, avrebbero rilevato come il titolare del profilo in questione fosse in contatto con un giornalista, mittente di consigli ed esortazioni.

Barbara d’Urso: “Dietro questo profilo così tanto ossessionato da me c’era un giornalista”

“Per circa un anno e mezzo c’è stato un profilo anonimo – che per altro aveva ripreso il mio nome cambiando due vocali – che quotidianamente e più volte al giorno pubblicava post molto insultanti e anche aggressivi scatenando odio contro me, contro i miei figli e contro la mia famiglia”, ha esordito Barbara d’Urso prima di addentrarsi nei particolari del fatto: “Visto l’insistenza ho iniziato a preoccuparmi e mi sono chiesta ‘Ma chi c’è dietro questo profilo così tanto ossessionato da me?’. Ho fatto ovviamente una denuncia contro ignoti. La polizia postale ha fatto le indagini e ha scoperto che collegato – anche telefonicamente – con il proprietario del profilo, che collaborava con questo profilo, c’era un giornalista di cui non mi interessa fare il nome”.

“La polizia ha interrogato questo giornalista e durante le indagini ha scoperto che questo giornalista dava dei suggerimenti, dei consigli, delle esortazioni anche molto precise”, ha proseguito, “Addirittura in un messaggio – messo agli atti – mandato dal telefonino del giornalista c’è scritto ‘Un bacio e ti voglio bene, continua come stai facendo se ti fa divertire e ti fa piacere, se non ti diverte non ha più senso, però continua e fallo anche per me. Vai avanti anche per me’.”

Infine, il commento lapidario e il messaggio rivolto a chi avrebbe approfittato di questa situazione: “Se io avessi saputo che dietro tutto questo ci fosse questo giornalista non mi sarei allarmata e non avrei mai fatto una denuncia contro ignoti, bastava dirlo. A quelli che hanno approfittato anche di questa situazione per venirmi contro pubblicamente come sempre, sappiate che le cose non sono così come le immaginate a meno che non pensiate che sia deontologicamente corretto nascondersi dietro un profilo anonimo”.

Di seguito il video Instagram corredato dal ringraziamento al pubblico ministero che ha svolto le indagini e alla Polizia postale da parte di Barbara d’Urso che, al momento, ha preferito non rivelare il nome di colui che sarebbe stato il regista, o comunque, il sostenitore del suo hater.