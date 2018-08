Paura per Barbara d'Urso, la conduttrice al pronto soccorso

Attimi di preoccupazione per Barbara d'Urso, 61 anni, che nella mattinata di ieri è finita al pronto soccorso.

La conduttrice ha comunicato attraverso una Instagram Story la sua disavventura. Nel messaggio, la foto del referto del Policlinico Casilino, situato a Roma, città in cui Barbara sta portando avanti - ironia della sorte - le riprese della fiction 'La Dottoressa Giò'. "E comunque il mio ultimo giorno di set è cominciato così: in un vero Pronto Soccorso", ha scritto, senza perdere la sua proverbiale ironia.

Non è chiaro quali siano le ragioni che l'hanno portata a recarsi nella struttura romana, ma sembra che dietro non ci sia qualcosa di allarmante. "Ho preso una sorta di cazzotto in faccia - ha raccontato nella mattinata di oggi via social - ma no posso raccontare perché", "Questa macchina mi salverà", ha poi aggiunto inquadrando un macchinario medico. Il referto parla di un elettrocardiogramma. Probabilmente si tratta di un piccolo cedimento dopo una annata da vera stakanovista, tra 'Pomeriggio 5', 'Domenica Live', 'Grande Fratello' e 'oggi 'La Dottoressa Giò'.