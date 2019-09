Incidente per Barbara D’Urso: “Nella vita tutto può accadere in un minuto”

Brutto incidente per Barbara D’Urso: qualche giorno fa la conduttrice è stata vittima di un pericoloso infortunio che adesso ha raccontato attraverso un video Instagram in cui si è mostrata con il collare cervicale.

“Vi ho nascosto una cosa già da un po’ di giorni. Questa è la conseguenza di una cosa che mi è accaduta e che volevo evitare si sapesse. Ve la racconto", ha esordito nel filmato social: "Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata e caduta in maniera molto pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (indica un punto tra il collo e la testa, ndr) e le conseguenze sono state particolari. Per molto tempo ho avuto insensibilità al braccio e alla mano. Una cosa che mi ha insegnato è che nella vita tutto può accadere tutto in un minuto. Per girare i promo ho tolto il collarino e le foto le ho fatte di spalle. Lunedì torno in diretta. Vorrei ringraziare gli infermieri e i dottori dell’Humanitas che mi hanno curato con molta discrezione”.

La foto che ha anticipato l’incidente di Barbara d’Urso

Anticipando la descrizione dell’incidente, Barbara d’Urso ha raccontato che in un primo momento avrebbe preferito tacere, ma poi si è trovata costretta a spiegare tutto dopo la diffusione di una foto da parte del sito Trash Italiano scattata sul set di uno dei promo girati in questi giorni che la mostrava con indosso il collare necessario in seguito alla caduta.

Barbara D’Urso in onda con tre programmi

Come assicurato da lei stessa, l’incidente non impedirà il rientro televisivo di Barbara d’Urso che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 9 settembre con la nuova edizione di Pomeriggio 5. Domenica 15 settembre, invece, torneranno in onda Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, inseriti all’interno del palinsesto Mediaset a poche ore l’uno dall’altro.