Isola, Barbara d’Urso insultata da John: il commento in diretta e il grazie ad Alessia Marcuzzi

Le parole “pesantissime” che John Vitale ha rivolto a Barbara d’Urso via social hanno tenuto banco nella diretta televisiva della seconda puntata dell’Isola dei Famosi, durante la quale Alessia Marcuzzi come Alba Parietti e Alda D’Eusanio hanno espresso la loro totale condanna su affermazioni così deprecabili.

Poco fa sull’argomento è tornata anche la diretta interessata che ha voluto commentare l’accaduto durante la puntata odierna di ‘Pomeriggio 5’.

Isola, Barbara d’Urso insultata da John: il commento a Pomeriggio 5

Sugli insulti che le sono stati rivolti da John Vitale, Barbara d’Urso non ha proferito parola fino ad oggi, quando, all’indomani della puntata, ha deciso di dire la sua e di ringraziare Alessia Marcuzzi che ha preso le sue difese.

“Voglio ringraziare Alessia che ha preso le mie difese”, ha premesso la conduttrice: “Anche per me è una persona che va espulsa. Non perché ha insultato me in quanto Barbara d’Urso ma perché ha insultato me in quanto donna. Questi insulti sono gravi verso tutte le donne. Io da anni porto avanti una battaglia contro la violenza sulle donne, sia fisica che verbale. Ci sono donne che si tolgono la vita per insulti del genere”, ha aggiunto prima di promettere che tornerà sul tema nel corso del suo programma Domenica Live.