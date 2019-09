“Quando avremo il piacere di non rivederti più?”: Barbara d’Urso zittisce tutti con una risposta epica

Col cuore sì, ma pure con la determinazione necessaria a non cadere nelle provocazioni di qualche utente pronto a punzecchiarla: è con questo mix di scaltra predisposizione che Barbara d’Urso ha risposto ai follower chiamati su Instagram a rivolgerle qualche domanda sulla sua vita, usando il registro giusto per zittire chi l’ha punzecchiata sulla sua eccessiva esposizione mediatica.

Alla fine di un’estate che l’ha vista godere pienamente di lunghe ore di sole e di mare in compagnia degli amici di sempre, per la prima volta la conduttrice – notoriamente restia a rispondere ai commenti lasciati in calce ai suoi post – ha utilizzato le storie Instagram per aprirsi agli interrogativi dei fan e soddisfarli sulla sua sfera lavorativa ma anche sentimentale.

Barbara d’Urso risponde alle domande e replica all’insulti dei follower

Routine quotidiana, amore, famiglia: tanti sono stati i temi proposti dai follower che hanno rivolto delle domande alla Barbara d’Urso attraverso le storie Instagram. Tra le tante non è mancata quella di un utente chiaramente ostile che alla domanda “Quando avremo il piacere di non rivederti più?”, si è visto dare una risposta epica.

“Spero il più tardi possibile. Intanto posso consigliarti (mentre sono in televisione) di cambiare canale… O fare una passeggiata… O l’amore con chi ami”, ha replicato la conduttrice, concludendo con un esaustivo #peaceandlove. “Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi. Chi insulta non è sereno quindi gli auguro felicità”, ha aggiunto ancora per soddisfare la curiosità di chi le ha chiesto come faccia a gestire emotivamente gli insulti, replica che ha fatto il paio con quella data all’utente autore dell’interrogativo così diretto e ha dimostrato tutto il suo carattere.

Barbara d’Urso e il desiderio di amore

Nel botta e risposta social con gli utenti, Barbara d’Urso ha anche ammesso di avere voglia di innamorarsi ancora, di amare i bambini (“Bisogna dedicare loro tutto se stessa ed in questa fase della mia vita non potrei… e, poi, mica si può concepire un figlio da soli!”) e di non avere nulla di rifatto: “Tutti quelli che mi incontrano per strada possono confermare… Tutto mio”, ha assicurato Barbara, tra pochi giorni pronta a tornare in tv con i suoi Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso. Con buona pace di chi è stato gentilmente invitato a cambiare a canale…