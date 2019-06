‘Live’, salta l’intervista a Pamela Prati, Barbara d’Urso: “Ha chiesto decine di migliaia di euro”

(Barbara d'Urso spiega l'assenza di Pamela Prati a Live - Non è la d'Urso)

Doveva essere tra gli ospiti più attesi della tredicesima puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ Pamela Prati, ma alla fine nulla, la showgirl non ha partecipato al programma e Barbara d’Urso ha spiegato i motivi in un lungo dialogo con i telespettatori, perché – ha esordito – “ho un rapporto molto trasparente con voi. Quindi ho deciso di raccontarvi tutto, tutto”.

Seduta da sola sul divano bianco che avrebbe dovuto accogliere anche la sua ospite, la conduttrice ha descritto l’iter con cui lei, la produzione, la stessa Pamela Prati e i suoi legali avevano stabilito l’intervista, poi saltata. “Un paio di giorni fa gli avvocati di Pamela Prati ci hanno scritto chiedendo di replicare e di venire qui. Sarebbe stato a titolo gratuito. Non perché doveva raccontare a me, ma aveva diritto lei di parlare con voi e dire a voi qual è la sua verità. Pamela ha posto una condizione: incontrarmi, vedermi e farmi vedere alcuni messaggi. Io ho detto va bene. Ieri (11 giugno, ndr) alle 21:30 è arrivata Pamela Prati appositamente da Roma insieme ai due avvocati. Era tranquilla e mi ha fatto vedere dei messaggi. Abbiamo chiacchierato per un’ora e mezza. Abbiamo concordato tutto”, ha spiegato Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso: “Pamela Prati ci ha chiesto decine di migliaia di euro”

La spiegazione di Barbara d'Urso è proseguita con ulteriori dettagli fino ad arrivare a quello economico: “Da questa mattina sono cominciate un po’ di richieste particolari da parte degli avvocati. Prima hanno richiesto la lista delle domande, e poi mi hanno detto che io dovevo essere chiaramente dalla sua parte e io avrei dovuto alzarmi e abbracciarla. Nel tardo pomeriggio, arriva un messaggio al produttore della trasmissione da parte di un avvocato di Pamela. Diceva che aveva prelevato Pamela dall’albergo per portarla all'aeroporto. Non sarebbe scesa dalla macchina se non le avessimo garantito una cifra. Una cifra molto molto alta. Decine di migliaia di euro”.

“Non voglio usare la parola ricatto perché mi sembra brutto. Una persona vi doveva delle spiegazioni, e io non intendo prendere in giro nessuno e giusto che voi sappiate come sono andate le cose”, ha concluso la conduttrice.