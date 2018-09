Lamberto Sposini bacia Barbara d'Urso: "Carmelita smack"

Sono amici da una vita Lamberto Sposini e Barbara d'Urso. E così oggi il giornalista ha voluto dedicare una foto "al bacio" alla conduttrice televisiva. Uno scatto realizzato nel camerino di 'Domenica Live', dove lui è passato a trovarla poco prima dell'inizio di una nuova puntata. Un bacio sulle labbra e la didascalia "Barbara Carmelita Smack", che rifà il verso ai tipici selfie della presentatrice napoletana.

Un legame fortissimo, quello tra i due volti Mediaset. Pare che Barbara, infatti, sia una delle poche colleghe con cui Lamberto è rimasto in contatto dopo l'ictus che lo ha colpito nel 2011. "I pochi amici che aveva - ha spiegato tempo fa la ex compagna Sabina Donadio in un'intervista - con la malattia sono scomparsi. E in generale del suo mondo – il giornalismo, la tv – non si è fatto vivo quasi nessuno dopo il primo periodo. Chi continua a scrivergli, e a seguirlo su Instagram, sono le persone normali. Il suo pubblico".

(Nel video in basso, l'incontro tra Barbara d'Urso e Lamberto Sposini)

Dopo l'ictus la vita di Sposini è cambiata radicalmente. Oggi vive a Milano, vicino alla figlia e all'ex compagna, che si occupa di lui. Non riesce a parlare molto ed è aiutato da un'assistente. Il pubblico italiano e i veri affetti, però, non lo hanno mai dimenticato e continua a stargli vicino.