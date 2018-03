Tensione in diretta a 'Pomeriggio 5': “Basta marciare su un morto”

Tensione in diretta durante la trasmissione di Barbara D'Urso, “Pomeriggio 5”. La conduttrice si è occupata dell'omicidio di Immacolata Villani uccisa dal marito Pasquale Vitiello che poi si è tolto la vita. Come riporta NapoliToday.it, Proprio la sorella dell'assassino, Annalisa si è scagliata contro la trasmissione intervenendo in diretta. «Smettiamola di marciare su una persona che non c'è più, non ho acceso la tv, ma mi hanno detto quello che state dicendo».



Così la sorella dell'uomo ha attaccato l'informazione difendendo il fratello sul fatto che fosse un violento. Quando i toni si sono accesi e la D'Urso ha chiesto spiegazioni, la Vitiello ha spiegato che non si riferiva a "Pomeriggio 5" in particolare ma agli attacchi subiti in generale dai media e dalle persone comuni sui social. Ha poi chiesto di interrompere il collegamento e si è allontanata. Dopo essersi calmata è tornata in diretta ed i toni accesi sono rientrati e il servizio è stato portato a termine.