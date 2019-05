"Selvaggia Lucarelli non esiste": la d'Urso riprende l'intervista ma non nomina la giornalista-rivale

L'antipatia tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso è una di quelle certezze di cui ormai il mondo dello spettacolo non riuscirebbe a fare a meno. Frecciatine social, dichiarazioni al vetriolo e battaglie legali hanno animato il loro rapporto per anni e dopo un periodo di calma apparente ecco un nuovo round, anche se decisamente low profile rispetto al passato, ma dai risvolti quasi grotteschi.

Settimane a colpi di "esclusive", "documenti" e "testimonianze choc", non sono bastate a Barbara d'Urso a far luce sul personaggio chiave di tutta la vicenda, Pamela Perricciolo, servita invece su un piatto d'argento - e senza cachet - da Selvaggia Lucarelli, che l'ha intervistata per Il Fatto Quotidiano. Impossibile non riprendere l'intervista durante l'ennesima puntata di 'Live - Non è la d'Urso' dedicata al Pratiful, con la Michelazzo ancora una volta in studio, possibilissimo invece per Carmelita è stato non nominare mai la giornalista-rivale, tantomeno il giornale. Ma c'è di peggio. Nell'intervista Pamela Perricciolo parla di una partecipazione di Eliana al Grande Fratello già accordata con la d'Urso ma saltata all'ultimo dopo il veto di Piersilvio Berlusconi, motivo per cui avrebbero fatto entrare in corsa Vladimir Luxuria, ed è proprio l'attivista, presente in studio, non solo a specificare che questa è la versione della Perricciolo ma a nominare apertamente Selvaggia Lucarelli.

"Hanno scritto che abbiamo preso Luxuria per sostituire Eliana - ha detto la padrona di casa - E' una cattiveria sulla quale io sorrido e Vladimir sorride, poi è qui e può testimoniare". Testimonianza, quella di Vladi, che dà vita all'incidente diplomatico: "Volevo dire che non è stata la giornalista, in particolare Selvaggia Lucarelli, a dirlo ma Pamela Perricciolo". La reazione di Carmelita non ha bisogno di commenti: "Io non l'ho neanche letta l'intervista, ho dei pezzi. Io leggo il fattoquotidiano.it, che mi piace molto, ma non leggo quello cartaceo".

Divertita, più che indispettita, Selvaggia Lucarelli su Twitter: "Barbara, ascolta. La mia intervista è uscita solo sul cartaceo, non puoi averla letta sul sito del fatto perché non è mai uscita sul sito. E comunque ne stai mandando in onda stralci in tutta la puntata. Dai, ripigliati, Eliana sta facendo una figura migliore di te". Infine il messaggio per Luxuria: "Grazie Vladi, riderò fino a ferragosto".

