Barbara d’Urso si scusa in tv con Vladimir Luxuria che le risponde via social: il post

(A 'Pomeriggio 5' Barbara D'Urso torna a parlare di quanto avvenuto tra Luxuria e Sgarbi durante 'Live - Non è la d'Urso')

A distanza di due giorni dal botta e riposta andato in scena durante l’ultima puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi, Barbara d’Urso è tornata sulla lite scoppiata in diretta tra i suoi ospiti nel corso di ‘Pomeriggio Cinque’. L’occasione per “abbracciare” virtualmente la sua opinionista attaccata duramente dal critico d’arte è stato l’argomento trattato dalla sua trasmissione pomeridiana che si occupava di un caso di omofobia.

Prima di introdurre Santo, un ragazzo picchiato e insultato perché gay, la conduttrice si è rivolta alla ex parlamentare destinataria delle parole tanto violente da parte di Sgarbi: “Vorrei dare un abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria”, ha esordito, “Dopo la diretta, ci siamo scritte e parlate. Vladi ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi. Sapete lui è inarrestabile, nessuno riesce a fermarlo e Vladi è l'unica che sa gestirlo. Probabilmente, l'altra sera Vladi era un pochino più fragile. Mi spiace che sia accaduto questo in una mia trasmissione”. Alla dichiarazione di scuse così rivolta in diretta tv, Vladimir Luxuria ha replicato su Twitter con un’osservazione apparsa molto severa rispetto all’accaduto.

Barbara d’Urso si scusa con Vladimir Luxuria, lei le risponde su Twitter

Le scuse di Barabara d’Urso per i toni e le espressioni tanto volgari con cui Sgarbi si è rivolto a Vladimir Luxuria sono state commentate dalla stessa ex parlamentare in un post su Twitter apparso molto severo rispetto alle dichiarazioni rese da Barbara d’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’. "L'omofobia e la transfobia si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo", ha scritto Luxuria allegando l’hashtag della trasmissione pomeridiana di Canale 5, pensiero che ha trovato il riscontro di un grandissimo numero di follower pronti a condannare il gesto di scuse apparso tardivo e a dimostrarle tutta la loro solidarietà.

#Pomeriggio5 l’#omofobia e la #TRANSFOBIA si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 20 novembre 2019