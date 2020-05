Barbara d'Urso chiama "nonnetta" la mamma della Folliero, la signora non ci sta

I toni confidenziali e divertenti di Barbara d'Urso con i suoi ospiti sono noti (a marzo ha dato del tu anche a Giuseppe Conte), ma non tutti gradiscono. A rimettere in riga la conduttrice è la signora Carla, mamma di Emanuela Folliero, che durante un collegamento in diretta con 'Pomeriggio Cinque' la riprende per un appellativo che proprio non le va giù.

A casa con l'ex annunciatrice televisiva ci sono il figlio e sua mamma Carla, 92 anni, che Barbara d'Urso chiama simpaticamente "nonnetta". "Nonnetta no - la interrompe l'energica signora - Nonnetta è per le persone andate, io non sono andata. Non mi piace". "Fa rigare dritto anche me" interviene Emanuela Folliero, sdrammatizzando la ramanzina e la padrona di casa, in studio, incassa sorridendo. Poco dopo, quando Carla riappare in cucina davanti alla telecamera, Barbara d'Urso si corregge: "Eccola la super nonna". Già meglio...