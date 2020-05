Barbara d’Urso ospita Marco Carta dopo il fuorionda di Striscia: “Ecco come stanno davvero le cose”

(A 'Live - Non è la d'Urso' Marco Carta spiega le dichiarazioni catturate dal fuorionda trasmesso da "Striscia la notizia")

Barbara d'Urso e Marco Carta hanno chiarito il ‘malinteso’ della mancata ospitata del cantante nella puntata della scorsa settimana di ‘Live – Non è la d’Urso’, su cui un fuorionda di Striscia la Notizia aveva sollevato qualche perplessità. Nel servizio del tg satirico era stata registrata la dichiarazione della conduttrice che, visto il poco tempo rimasto a disposizione nella diretta, sembrava voler accampare una scusa per rimandare l'intervista alla settimana successiva. Nello stesso filmato era stata mostrata la reazione arrabbiata di Carta, pronto comunque al dialogo con la conduttrice con un collegamento da casa poi non avvenuto. Finalmente presente nello studio del programma nella puntata di domenica 10 maggio, il cantante ha così avuto modo di spiegare l’accaduto e di chiarire l’equivoco.

Marco Carta spiega il retroscena dietro al fuorionda di Striscia la Notizia

“Per lasciare la Sardegna e arrivare a Milano serve un’autorizzazione della Regione. Io sono arrivato in aeroporto solo con l’autocertificazione e quindi non mi hanno fatto partire”, ha dichiarato Marco Carta nello studio di Live - Non è la d’Urso. “Noi ci siamo così trovati senza l’ospitata di Marco Carta”, ha aggiunto Barbara d’Urso che ha motivato le parole trasmesse nel fuorionda di Striscia con il fatto che il collegamento sia stato organizzato velocemente per poi essere tagliato quando la serata si è protratta oltre il possibile. "Quando ho capito che avevo solo 5 - 10 minuti per te, ho preferito che tu venissi qua oggi per avere più spazio", ha concluso la conduttrice. Tutto chiarito, insomma: amici come prima.