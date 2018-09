Nemiche amatissime, Barbara d'Urso scrive a Mara Venier: domenica la sfida in tv

E' partito il countdown per la sfida della domenica pomeriggio, quella che vedrà scontrarsi Barbara d'Urso con 'Domenica Live' e Mara Venier con 'Domenica In'. Le antagoniste affilano i coltelli, ma esclusivamente dal punto di vista professionale. Sul versante privato, infatti, le due conduttrici sono legate da un sereno rapporto di amicizia e nutrono una profonda stima l'una per l'altra.

Il messaggio di Barbara d'Urso a Mara Venier

La conferma è arrivata dall'ultimo post che Barbara ha indirizzato alla collega su Instagram. Nel messaggio, lo scatto di un abbraccio e una dedica: "Mancano 2 giorni.In bocca al lupo a Mara Venier e in bocca al lupo a me", si legge. Parole che sanno di fair play.

Il rapporto tra Barbara d'Urso e Mara Venier

Venier e d'Urso non hanno mai fatto mistero dell'ammirazione che provano l'un l'altra. "Barbara è una bomba, una macchina da guerra! Che vuoi fare? Faremo quello che possiamo”, ha affermato Mara tempo fa, pronta a mettere i paletti tra la sfera personale e quella lavorativa: “Non esiste contraltare, ognuno fa il suo e peraltro io e Barbara siamo amiche, c’è una reciproca stima profonda. Ci siamo chiamate l’altro giorno, lei stava sul set della Dottoressa Giò e io le ho detto: ‘Guarda, noi rimaniamo noi. Ci conosciamo da tutta la vita anche se qualcuno ora ci metterà l’una contro l’altra, però è il gioco e ci sta’. L’importante è che ognuno faccia il proprio lavoro. Lei è fortissima, è inutile negarlo, per cui mi farà un mazzo tanto, però io cercherà di fare il mio”.

Altrettanto calorose le parole della d'Urso, che nell'ultima intervista ha affermato: "Il ritorno di Mara è molto atteso, perché è bravissima e perché ci sono alcune circostanze che oggettivamente la favoriscono. Lei, ad esempio, parte subito dopo il Tg1, con 15 punti di share di vantaggio, e ha pochissime interruzioni pubblicitarie. In ogni puntata di Domenica Live, invece, noi abbiamo 15 pubblicità ed è più difficile tenere incollato il pubblico".

Chi la spunterà?