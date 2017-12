Barbara D'Urso, presto un nuovo programma e il no al Grande Fratello: "Non lo farei mai"

Da anni al timone di "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live", con ottimi risultati, per Barbara D'Urso è arrivato il momento di cambiare. Diverse indiscrezioni la volevano al timone della prossima edizione del Grande Fratello (versione tradizionale, non vip), ma la conduttrice smentisce, parlando di nuovi progetti in casa Mediaset legati al suo nome.

Un programma in prima serata, ma ancora allo stato embrionale. "Con Mediaset stiamo lavorando a un'idea - ha svelato in un'intervista a Oggi - Non avrei fatto il Capodanno di Canale 5 (affidato a Federica Panicucci) e non farei mai il Grande Fratello. Invece, siccome l'azienda ci tiene a fare un prime time con me, ne stiamo studiando uno con un'idea nuova".

E nel futuro professionale di Barbara D'Urso non è escluso nemmeno il Festival di Sanremo. La conduttrice, pochi mesi fa, ha rivelato proprio a noi di Today di non escluderla come possibilità. Magari il "dopo Baglioni" potrebbe riservare qualche sorpresa...