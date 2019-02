'Live-Non è la D'Urso', Barbarella presenta sui social il suo nuovo show

Il 2019 per Barbarà D'Urso è iniziato all'insegna dei grandi ritorni ma, anche, delle novità. Dopo essere tornata, nei panni di attrice, nella fiction 'La Dottoressa Giò', infatti, la rivedremo anche al timone del Grande Fratello Nip. Ma non è tutto, perché Barbarella sta anche per iniziare un'avventura tutta nuova: un programma, tutto suo, in onda in prima serata, ovviamente su Canale 5.

Barbara D'Urso, nuovo programma in prima serata

Poche ore fa, la D'Urso ha voluto svelare ai fan il nome dello show che la vedrà protagonista, ancora una volta, sulle reti Mediaset, ma in prime time. Nel promo che la conduttrice ha condiviso su Instagram, appare una Barbarella tutto fare che, facendo zapping da un canale all'altro, appare nei panni della giornalista, poi della velina, dopo ancora della meteorina, poi del giudice. Insomma una Barbara che fa tutto e che sa fare tutto.

"Live-Non è la D'Urso", dice poi la presentatrice guardando dritto nella telecamera. E accanto al video promo dello show aggiunge:

"Come promesso in esclusiva per voi il promo del mio nuovo prime time: LIVE - Non è la d'Urso".

Live-Non è la D'Urso, quando inizia

Che la D'Urso avrebbe svelato altre novità nei primi mesi del nuovo anno, già si vociferava da tempo. Poi, giorni fa - come Davide Maggio riporta - la conduttrice ha dichiarato: "Sarà una specie di Domenica Live molto ampliata, con dinamiche diverse". Questo, dunque, il principale motivo per cui Mediaset ha ridotto la durata di Domenica Live da qualche settimana a questa parte. La trasmissione dovrebbe partire il prossimo 20 febbraio, occupando così la prima serata del mercoledì di Mediaset.