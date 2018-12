Barbara d'Urso, il regalone di Mediaset: in arrivo un nuovo programma

Il nuovo anno sarà pieno di novità per Barbara d'Urso e per il suo affezionato pubblico. Parola di Mediaset. Due attesissimi ritorni, "La dottoressa Giò" e il "Grande Fratello", e un programma nuovo.

"Per la prossima stagione televisiva abbiamo chiesto a Barbara d'Urso, professionista instancabile, un impegno straordinario che la porterà a essere ancor più protagonista - ha fatto sapere il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri - In prima serata, da metà gennaio, prenderà il via la fiction 'La dottoressa Giò', a febbraio debutterà un nuovissimo programma sul quale Barbara sta lavorando da tempo e infine, ad aprile, tornerà la nuova edizione di 'Grande Fratello'".

"Oltre a questi tre impegni di prime time - ha spiegato ancora Scheri - Barbara d'Urso continuerà con i suoi programmi di day time: dal 7 gennaio 2019 riparte ogni giorno la diretta quotidiana di 'Pomeriggio 5' e dal 13 gennaio torna 'Domenica live'. Il contenitore domenicale partirà alle 17.20, più tardi rispetto all'orario abituale, per garantire un po' di respiro alla stakanovista Barbara e consentirle di lavorare anche sugli altri progetti che la vedono protagonista assoluta. Nella parte iniziale del pomeriggio domenicale sarà mantenuto uno standard di programmazione in linea con quello che, nel corso della settimana, assicura a Canale 5 la leadership assoluta d'ascolto".