Barbara d’Urso: “Mara Venier mette i like ai miei odiatori. Io continuo a volerle bene”

Barbara d’Urso e Mara Venier sono le donne della domenica televisiva su cui ogni settimana si concentra l’attenzione mediatica che confronta i programmi competitor ‘Domenica Live’ su Canale 5 e ‘Domenica In’ su Rai Uno.

La sfida combattuta a colpi di share sciorinati nel giorno seguente delle rispettive dirette tv è stata tra gli argomenti affrontati dalla padrona di casa Mediaset nell’intervista pubblicata dal settimanale Oggi a cui non ha nascosto una certa amarezza nel riconsiderare il rapporto personale con quella che ha sempre definito un’amica.

Barabara d'Urso su Mara Venier: "C'è un aspetto umano che fa male"

Al settimanale Oggi Barabara d'Urso ha rivelato il motivo di una certa amarezza nei confronti di Mara Venier da quando ha iniziato ad essere in sfida televisiva con lei.

“A Mara volevo bene e Mara, ne sono certa, voleva bene a me. Ma c’è un aspetto umano che non rientra nella sfida professionale e che per questo fa male: mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale. Che il mio competitor sia Pippo Baudo, Cristina Parodi o Mara, io faccio il mio programma e penso al mio pubblico che negli anni continua a restare fedele e a regalarci un grande successo”.

"Mara non ha ostacoli, io sì"

Barbara d’Urso ha poi definito un’ingiustizia la decisione di sottrarre anni fa alla Venier la conduzione di Domenica In e ha affermato di esserle stata vicina in quel momento (“Io c’ero allora, lei lo sa”). Oggi però le cose sono cambiate.

“E’ una gara la nostra, è ovvio” ha ammesso la conduttrice rispetto alla contrapposizione televisiva con Domenica In: “Io parto da 15 metri dietro di lei. Mara non ha ostacoli, io sì: ogni quarto d’ora vado in pubblicità, lei per un’ora la pubblicità non la dà. Lei va in diretta subito dopo il Tg1, che le lascia una platea enorme di pubblico, io no: ho quei punti di share da risalire uno per uno. E nonostante questo porto la curva di Canale 5 dal 10 al 22 per cento, facendola diventare prima rete. Questa non è una cattiveria, badi bene, è sotto gli occhi di tutti”.

“Resto fedele a me stessa e soprattutto al mio pubblico”, ha infine assicurato Barbara d’Urso: “Quelli che mi seguono sanno che sono lì per loro. Per raccontare un pezzo di noi”.