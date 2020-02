Barbara d’Urso furiosa con Pietro Delle Piane: “Non raccontare mai più i fatti miei privati”

(La lite tra Piero Delle Piane e Barbara d'Urso che alla fine gli spegne il microfono e lo saluta "caramente")

Una nuova lite tra Barbara d’Urso e Pietro Delle Piane ha animato la diretta televisiva nella domenica sera di Canale 5. Nella puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ in onda il 16 febbraio la conduttrice e il suo ospite sono tornati a scontrarsi ancora verbalmente dopo l’alterco verbale della scorsa settimana e stavolta, considerati i toni e il drastico congedo con cui si è interrotto il diverbio, una riappacificazione non sembra affatto contemplabile.

Tutto è iniziato quando l’attore, fidanzato di Antonella Elia, ha attaccato Morgan e Vittorio Sgarbi colpevoli, a suo dire, di aver scimmiottato la compagna durante la puntata di Domenica Live. Pronta la difesa della padrona di casa che ha difeso i musicista e il critico d’arte dalle accuse a cui sono seguiti altri botta e risposta tra i due, con il primo che ha fatto accenno alla sorella della conduttrice e lei che lo ha ammonito severamente.

Barbara d’Urso contro Pietro Delle Piane: "Arrogante e presuntuoso"

“Guarda Pietro, ti do consiglio quando vai in televisione, non solo qui a casa mia: cerca di essere meno arrogante, meno presuntuoso. Non essere cafone e non interrompere, ad esempio” ha tuonato Barbara d'Urso dopo aver ascoltato l'intervento di Pietro Delle Piane, fidanzato con Antonella Elia ma paparazzato con la sua ex Fiore Argento, in collegamento con il programma.

“Se difendi loro devi difendere anche Antonella che è un personaggio televisivo”, la replica di Delle Piane che poi ha fatto accenno a un episodio riguardante la sorella della conduttrice che, a quel punto, si è innervosita al punto tale da spegnere il microfono del collegamento. “Mi ha costretto a farlo. Volevo consigliargli di non permettersi mai più di raccontare miei fatti privati che riguardano me, mia sorella, casa mia. Non hai fatto ridere nessuno”, ha concluso Barbara d’Urso, chiaramente arrabbiatissima per un a situazione irrimediabilmente degenerata e conclusa con il più classico dei "Salutame a soreta"...