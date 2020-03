Barbara d’Urso legge una poesia piena di speranza e si commuove: “Grazie a chi l'ha scritta”

( Barbara D'Urso legge una lettera di speranza inviata alla redazione del programma Pomeriggio 5)

Una testo di speranza, un racconto pieno di forza e ottimismo in un momento tanto difficile per la vita di tutti, è stato letto a ‘Pomeriggio 5’ da Barbara d’Urso, commossa fino alle lacrime per il suo splendido finale. Autrice del testo è una giornalista, Irene Vella che, che, partendo dalla situazione attuale, ha immaginato il futuro prossimo degli italiani quando l’incubo del contagio da Coronavirus sarà finito.

“Era l’11 marzo 2020: fu l’anno in cui chiusero tutto. Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscire. Tutti furono messi in quarantena. Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti”, il racconto a cui la conduttrice del programma ha dato voce: “Arrivò il giorno della liberazione e il Primo Ministro annunciò a reti unificate che l’emergenza era finita e che il virus aveva perso, che gli italiani tutti insieme avevano vinto. Allora uscimmo per strada senza guanti e mascherine ed abbracciammo il nostro vicino. Ed arrivò l’estate, perché la primavera non lo sapeva e aveva continuato ad esserci nonostante tutto, nonostante il virus, nonostante la morte. Perché la primavera non lo sapeva e insegnò a tutti la forza della vita”.

“Grazie a chi ha scritto questo”, ha commentato applaudendo Barbara d’Urso, emozionata per un racconto che tutti noi ci auguriamo possa avverarsi presto nel suo splendido finale.