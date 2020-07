Barbara d’Urso torna a settembre: lo spot che annuncia tutti i programmi in partenza

In vacanza sì, ma sul terrazzo degli studi Mediaset, tra gli edifici che ormai sono diventati la sua seconda casa: così Barbara d’Urso si mostra ironica (ma poi mica tanto…) protagonista del divertente spot che annuncia la ripartenza di 'Pomeriggio cinque', 'Domenica Live' e 'Live non è la d'Urso' a settembre, ovviamente, su Canale 5 (il programma pomeridiano prende il via il 7, gli altri due il 13).

A distanza di un mese esatto dalla fine di una lunga e intensa stagione televisiva terminata il 21 giugno scorso, la conduttrice torna di nuovo in onda come protagonista di un promo che la conferma regina dell’intrattenimento anche nei prossimi mesi autunnali: sulle note del brano ‘Tropicana’, eccola mentre prepara la valigia in cui ripone maglie e abiti che recano i nomi di Pomeriggio cinque, Domenica Live, Live non è la d'Urso, gli oggetti cult delle sue trasmissioni, come la busta choc gold e la macchina della verità, e si mostra pronta alla partenza. La meta? Il terrazzo dei palazzi Mediaset di Cologno Monzese, a conferma dell’attitudine instancabile della conduttrice che assicura ai telespettatori "io vi aspetto qua".

Non vediamo l'ora arrivi settembre... vero, @carmelitadurso? 😍 pic.twitter.com/ZlJqtgrV0X Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. July 20, 2020

Barbara d'Urso in vacanza a Venezia con Renzo Rosso

Ma prima di un’effettiva attesa della ripartenza tra gli edifici di Cologno Monzese, Barbara d’Urso si gode un po' di spensieratezza in compagnia di Renzo Rosso, imprenditore. La strana coppia si è ritagliata un weekend in laguna, rispettando appieno il trend di quest'anno: fare le vacanze nella nostra Penisola per rilanciare il turismo. Un po’ di sano e meritatissimo relax prima di una nuova intensa stagione lavorativa.