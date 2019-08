Addio a Raffaele Pisu: l’omaggio commosso di Barbara d’Urso

Raffaele Pisu se n’è andato a 94 anni dopo una carriera piena di successi che lo hanno reso applauditissimo protagonista della tv, del cinema, del teatro. Tanti i fan, i colleghi, gli amici che in queste ore hanno dedicato un messaggio all’eclettico attore, tra i quali anche Barbara d’Urso che nel 2016 lo ospitò nella sua ‘Domenica Live’ per un’intervista televisiva che fu tra le ultime rilasciate da Pisu.

“Ciao Provolino! Nel mio cuore da sempre e per sempre! Gli artisti non muoiono mai”, ha scritto la conduttrice a corredo dell’immagine che li ritrae insieme negli studi Mediaset: “Che gioia e che onore aver avuto ospite Raffaele Pisu. Quanti ricordi e racconti meravigliosi insieme a lui e al mitico Provolino”, ha aggiunto ancora a margine del video di quel dialogo che rivelò la scoperta di un figlio in tarda età ed esaltò il ricordo del mitico Provolino.

Barbara d’Urso ricorda Raffaele Pisu e il suo Provolino

Nel video pubblicato da Barbara d’Urso si ricorda il mitico Provolino, pupazzo introdotto nella trasmissione 'Vengo anch'io' del 1968 da Raffaele Pisu che lo manovrava come un burattino mentre la voce veniva da fuori campo per opera di Oreste Lionello. Il suo compito era quello di fare da spalla a Pisu che con lui aveva battibecchi sfacciati e irriverenti che si concludevano sempre con il tormentone “Boccaccia mia statti zitta!”.

Raffaele Pisu a ‘Domenica Live’: “A 90 anni ho scoperto di avere un figlio”

Era il 2016 quando Barbara d’Urso ospitò Rafafele Pisu a 'Domenica Live'. I quell’occasione l’attore parlò della sua vita sentimentale molto movimentata, con un matrimonio da cui ebbe figlie, una relazione da cui nacque un'altra figlia e poi ancora una terza. Pochi mesi prima dell’intervista aveva scoperto di avere un altro figlio: “Ho conosciuto la madre di questo ragazzo quando stavo girando un film di Dino Risi. Siamo stati insieme un mese, poi lei è sparita. Non ho mai saputo che era incinta. Glielo disse, a Paolo, in punto di morte”, raccontò allora.