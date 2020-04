Barbara d'Urso replica alle critiche: "Il male ha parlato tanto"

Non sono giornate semplici per Barbara d'Urso, bersaglio di critiche e insulti che le sono piovuti addosso per aver recitato a 'Domenica Live', in diretta tv, l'Eterno Riposo per le vittime del coronavirus insieme a Matteo Salvini. Una polemica finita su change.org, dove è stata lanciata una petizione per chiedere la chiusura dei suoi programmi (arrivata oggi a oltre 350 mila firme). Non solo. A scagliarsi contro la conduttrice anche il produttore Lucio Presta con un post al vetriolo in cui la ribattezza "la suora laica in paillettes" che produce ogni giorno "orrore televisivo". E chi più ne ha più ne metta.

Dopo aver riflettuto in 'religioso' silenzio, Barbara d'Urso replica su Twitter, postando la foto di una pagina del libro di Paulo Coelho, 'Manuale del guerriero della luce'. Una buonanotte, tra le righe decisamente piccata, con cui augura gioia per tutti: "A volte il male perseguita il guerriero della luce. Allora, tranquillamente, egli lo invita nella sua tenda. Domanda al male: 'Vuoi ferirmi o usarmi per ferire gli altri?'. Il male finge di non udire. Sostiene di conoscere le tenebre dell'anima del guerriero. Tocca ferite non ancora cicatrizzate e chiede vendetta. Gli ricorda di essere il solo a conoscere certe trappole e certi veleni che lo aiuteranno a distruggere i nemici. Il guerriero della luce ascolta. Se il male si distrae, egli lo sprona a riprendere la conversazione, e gli chiede i dettagli di tutti i suoi progetti. Dopo avere ascoltato ogni cosa, si alza e se ne va. Il male ha parlato tanto, è talmente stanco e vuoto che non riuscirà a seguirlo". Tra i commenti, altre critiche.

