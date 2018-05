Barbara d'Urso risponde alle critiche: “Cerco di non andare in pensione. Senza lavoro sarebbe complicato vivere”

E adesso tocca a lei parlare, a Barbara d’Urso, alla conduttrice più additata del momento che, tornata alla conduzione dell’antesignano di tutti i reality show, si ritrova per forza di cose al centro della bufera mediatica che ha travolto quello che lei stessa ha definito più volte il “mio Grande Fratello”.

In una lunga intervista esclusiva sul settimanale Oggi, il volto di punta di Mediaset che del reality di Canale 5 è anche autrice, ribatte a chi l’accusa di aver messo su l’edizione più trash di sempre, e lo fa senza arretrare, anzi rilanciando la sua posizione.

Barbara d’Urso e il lunghissimo contratto con Mediaset

Nell’intervista Barbara D’Urso commenta la firma con Mediaset di un “lunghissimo contratto anticipato. Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune”.

“Non ho paura del tempo, vivo tanto velocemente che faccio 3mila cose” - spiega Carmelita, come la chiamano i suoi follower sui social - “Certo, forse invece ne ho paura, però non voglio averne e allora faccio, faccio faccio, mi occupo, mi occupo, mi occupo in ogni minuto della giornata. Non ho il tempo per guardarmi allo specchio, ma se dovessi farlo vedrei una che ha tanta voglia di vivere, ridere, saltare, giocare. E se ci sono le rughe, pazienza… Cerco di non andarci, in pensione. Perché senza lavoro sarebbe complicato vivere, devo fare, fare, fare”. E dopo questo lunghissimo contratto, Barbara promette: “Firmerò per altri anni. Ovviamente a Mediaset”.

La difesa della tv trash e i presunti attriti con Berlusconi e De Filippi

Barbara D’Urso spedisce al mittente l’accusa di essere trash e argomenta: “Vengono definiti trash molti dei programmi di maggior successo della tv italiana, anche il web impazzisce per il trash inteso come tv popolare e leggera. Tutti i reality, poi, da sempre sono tanto amati dal pubblico quanto denigrati dalla critica, sia in Italia sia nel mondo”.

Rispetto alle voci su presunte frizioni con Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice è ferma nello smontare ogni illazione e si dice onorata dell’imitazione che di lei ebbe a fare Maria De Filippi ospite di Fabio Fazio: “Sono stata onoratissima che anche una grande come lei mi abbia imitata. Mi ha imitata chiunque, ma lei mi mancava”.

La difesa del Grande Fratello

Sul settimanale Oggi in edicola parla anche Andrea Palazzo, capoprogetto di Endemol per il ‘Grande Fratello’, difeso dagli attacchi subiti in questo periodo e orientato a spiegare l’approccio degli autori nella scelta dei concorrenti

“Noi abbiamo cercato storie estreme, a tratti spregiudicate e provocatorie, ma anche concorrenti con una personalità molto forte che alimentassero un’immediata curiosità e interesse” ha detto Palazzo: “Il circuito in un reality va sempre messo in conto (…) In certi casi non è semplice fronteggiare e contenere determinati comportamenti”.