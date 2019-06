Barbara d'Urso, trash e dolore? "La mia tv è come quella che fa il mio competitor"

Odi et amo. Ai latinisti verrà subito in mente Catullo, agli amanti della tv Barbara d'Urso. Nessuno come lei riesce a dividere il pubblico, anche se poi, nel bene o nel male, i suoi programmi sono tra i più seguiti, discussi, criticati di ogni palinsesto. Praticamente una garanzia per gli ascolti.

Trash? Non se ne parla proprio per Carmelita che quest'anno è arrivata a condurre ben quattro programmi in contemporanea. "In inglese 'trash' significa 'immondizia' - ha spiegato a Il Fatto Quotidiano - Allora, cos'è trash nei miei programmi? Il fatto che io rida, faccia venire in trasmissione il Ken Umano e la ragazza con la vita più stretta? Allora anche il Guinness World Record è trash. Sono trash perché nei miei talk urlano? In tv si urla dalla mattina alla sera. Lo ripeto, c'è una lunga lista di programmi di successo che vengono etichettati così. Forse il pubblico li sceglie perché ha solo voglia di staccare la spina, ma non per questo deve essere giudicato".

E senza mezzi termini risponde anche a chi definisce la sua 'tv del dolore': "La mia tv è esattamente come quella che fa il mio competitor. Se c'è un femminicidio, i miei giornalisti cercano di parlare con la mamma della ragazza che non c'è più. I giornalisti del competitor cercano di fare esattamente la stessa cosa. Queste storie servono a mandare messaggi importanti, io da anni ripeto in onda 'chi ti picchia non ti ama', la tv deve servire anche a sensibilizzare la gente sui temi importanti. Sono tante le battaglie che ho portato avanti in tv, da quella contro la violenza sulle donne a quella sulle telecamere negli ospizi e negli asili, da quella per i diritti dei gay a quella contro le truffe sentimentali, per tornare alla domanda precedente. Alcune battaglie sono diventate leggi concrete: la politica ci ascolta". Insomma, per dirla con le parole del 'competitor', servizio pubblico.