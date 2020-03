Barbara d'Urso e Matteo Salvini recitano insieme l'Eterno Riposo, i social non perdonano

(Nel video Barbara d'Urso e Matteo Salvini ricordano gli italiani morti per il coronavirus)

Se Rai1 ha il Papa che dice messa ogni mattina da Santa Marta e prega da solo in Piazza San Pietro, su Canale 5 va in onda la spiritualità più spiccia con Barbara d'Urso e Matteo Salvini che recitano insieme l'Eterno Riposo per le vittime del coronavirus.

Non è un deep fake. In collegamento da casa sua con 'Live - Non è la d'Urso', il leader leghista si prende un momento per ricordare gli italiani morti a causa del virus (e per farsi ricordare come protagonista di uno dei momenti televisivi più trash degli ultimi anni): "Dieci secondi per pensare ai 10 mila italiani che sono morti e che ci seguono da lassù, senza neanche essere salutati dai figli, dalle figlie, dalle mogli e dai mariti. Tolgo 20 secondi alle mie parole, che possono essere un di più, per pensare a loro. Mi taccio e dedico un Eterno Riposo a quegli italiani che ci danno una mano da lassù a uscire da questo incubo".

In studio, la conduttrice ascolta con le mani giunte e si unisce in preghiera al suo ospite: "Se vuoi lo posso recitare. Tutte le sere faccio il rosario e non me ne vergogno". "Siamo in due" risponde Salvini, così, in due, recitano l'eterno riposo.

Invocazione che prima di arrivare 'lassù' ha fatto tappa sui social, scatenando un putiferio. In Rete impazza il video dei due che pregano insieme e i commenti non lasciano spazio alla misericordia. "Più che l'Eterno Riposo sembrava l'Estrema Unzione del buon senso" fa notare qualcuno su Twitter, ma c'è chi picchia ancora più duro: "La pagliacciata della preghiera in diretta ordita dalla #Durso e dal miscredente, (fino a ieri), ex comunista padano, #Buzzurro #Salvini é quanto di più vomitevole si possa vedere in una TV". E ancora: "Il limite dell'osceno televisivo è stato spostato in avanti dalla coppietta D'Urso-Salvini. Neanche 10mila cadaveri li fermano dal pasto dello sciacallo sotto forma di preghiera. Alla fine di questa tragedia avremo visto di tutto: dagli eroi negli ospedali alla vergogna tv". In tanti chiedono a Mediaset di chiudere il programma, nel frattempo aspettiamo la prossima "esclusiva".

Più che l'Eterno Riposo sembrava l'Estrema Unzione del buon senso #DUrso — Vana B. (@vanabeau) March 30, 2020

#noneladurso la pagliacciata della preghiera in diretta ordita dalla #Durso e dal miscredente, (fino a ieri), ex comunista padano, #Buzzurro #Salvini é quanto di più vomitevole si possa vedere in una TV — pensiero pungente (@velo_di_maia) March 30, 2020

Si può arrivare al livello più basso della decenza umana?

Sì.

Lo hanno fatto stasera Salvini e Barbara #Durso con la loro "preghiera" in diretta TV. Un'offesa a tutti, soprattutto ai cristiani che hanno visto strumentalizzare la loro fede.



Da voltastomaco!#coronavirus — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) March 29, 2020

Penso a Piersilvio Berlusconi, un signore, una persona intelligente, ottimo dirigente. Un abbraccio. #noneladurso — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 29, 2020