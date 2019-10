Barbara d’Urso, gaffe in diretta ‘per colpa’ dei social: "Scusate, è successo dietro le quinte"

(Barbara d'Urso apre la puntata di Pomeriggiuo 5 con le scarpe di colore diverso)

Imprevisto esilarante per Barbara d’Urso in apertura della puntata di ‘Pomeriggio 5’ di martedì 22 ottobre: la conduttrice è arrivata in scena con un paio di scarpe di colore diverso e al pubblico ha ammesso di non aver fatto in tempo a cambiarsi perché intenta a pubblicare l’ormai immancabile storia Instagram prima della diretta con cui chiede ai follower consigli sul look.

“Scusate ma è successa una cosa dietro le quinte… Come una cretina ero nel camerino a fare sul mio Instagram una condivisone”, ha spiegato con un po’ di imbarazzo mentre le telecamere indugiavano sul viola e rosa delle scarpe ai suoi piedi: “Sono corsi a dirmi ‘mancano 30 secondi’, si è aperto il widescreen e mi sono ritrovata così”, ha aggiunto, promettendo di andare a cambiarsi al più presto.

E direttamente da Instagram, ecco il ‘retroscena’ che è costata la gaffe di Barbara d’Urso: lei in camerino 30 secondi prima che iniziasse la diretta su Canale 5.

(Sotto, la storia di Barbara d'Urso)