Barbara d’Urso, la sorella scende in campo per difenderla: “Gli scartati del GF insultano lei e la nostra famiglia”

A quasi una settimana dalla fine della tanto discussa edizione del Grande Fratello 15 tornato alla ribalta sotto la guida di Barbara d’Urso, Daniela, sorella della conduttrice, è scesa in campo per difendere l’operato della donna, denigrata da molti attraverso vari profili social.

Sulla pagina Instagram dany.durso, Daniela ha scritto un lunghissimo post contro coloro che, indicati come “scartati dal gf15 e da altri programmi” della sorella e “genitori palesemente incaz*ati” per l'esclusione dei loro figli, insultano la conduttrice e la sua famiglia.

Daniela d’Urso, inoltre, ha sostenuto che in realtà sarebbero proprio loro a sognare di essere seduti in uno dei programmi che disprezzano tanto, ma non riuscendoci, si accontentano di un selfie con lei.

Di seguito, il post di Daniela d’Urso:

“Dunque… nel profilo reale di mia sorella e nei vari fake, ho individuato: una buona percentuale di scartati (di tutti i generi) dal gf15 e da altri programmi e una percentuale da competizione di genitori e parenti vari, palesemente e consapevolmente incazzati perché i loro figli sono stati scartati dal gf15 e da altri programmi. Sono facilissimi da individuare e divertenti da visualizzare: io li vedo… chiusi nelle loro camerette e nei loro bagnetti (i dimutivi non si riferiscono alle rispettive metrature) che postano insulti diurni e, soprattutto notturni, rivolti alla conduttrice e, quando sono particolarmente in rosicante forma, anche alla sua famiglia. L’assurdità (…) è che tutti con il loro ipocrita disgusto intriso di finto moralismo e perbenismo, fanno finta di non sapere che il vero, trashissimo sogno gli uni degli altri è essere seduti in uno dei programmi che disprezzano tanto, raccontando storie che disprezzano tanto, dispensando le opinioni (meglio se urlate) che disprezzano tanto sperando di piacere e di essere nuovamente invitati dalla conduttrice che disprezzano tanto. E poiché sanno che il loro trashissimo sogno non si avvererà mai devono trashissimamente accontentarsi del premio di consolazione per aver atteso fuori dagli studi e aver ferocemente lottato, imprecato e sgomitato per ore: un selfie con lei. Ora ditemi come si fa a non provare pietà per tutti loro?"

Il commento di Lucia Bramieri

Il post è stato commentato da Lucia Bramieri, concorrente reduce dall’esperienza del Grande Fratello: “Sono anni che attaccano.. offendono e criticano pesantemente la nostra amata @barbaracarmelitadurso ma lei forte e sicura del suo grande successo continua con professionalità il suo percorso lavorativo che ogni anno la riconferma regina degli ascolti. Un abbraccio ovviamente...col cuore”, ha scritto la ex gieffina suscitando la reazione di Daniela che ha ribadito: “Anni di insulti e di malauguri, lo so. E siccome lei non legge neanche mezzo commento, tentano di insultarla, insultando me. Il mio post è estremamente chiaro e, chi risponde con un'ulteriore insulto o con acrimonia, e' uno "scartato", un suo parente o solo un hater, quindi una brutta persona. Per fortuna non sono la maggioranza”.