Barbara d’Urso furiosa: “Noi di 'Pomeriggio 5' siamo stati truffati. E tu mi fai schifo”

Barbara d’Urso è furiosa per quanto scoperto dalla redazione di ‘Pomeriggio 5’ in merito all’uomo che ha ingannato lei, i suoi collaboratori e il pubblico che la segue costantemente.

Da qualche giorno il programma pomeridiano di Canale 5 si sta occupando di Giovanna, una signora di 89 anni che vive da cinque anni, insieme al figlio, in un garage di Ostia senza acqua né riscaldamento. Un uomo aveva scritto alla trasmissione per mettere a disposizione un alloggio e offrire un lavoro, ma, evidentemente, le sue intenzioni non erano sincere, visto che all’appuntamento con l’inviata del programma il sedicente benefattore non si è mai presentato.

Ricontattato, l’uomo ha accampato una serie di giustificazioni per poi assicurare che ci sarebbe stato a un nuovo appuntamento fissato per ieri pomeriggio, pure quello non onorato. La redazione, quindi, ha fatto le sue indagini fino a scoprire che la villa con la dependance offerta alla donna in realtà era che una casa completamente abbandonata.

Truffa a ‘Pomeriggio 5’, Barbara d’Urso su tutte le furie

“Questa è la villa, abbiamo girato delle immagini… Non ha neanche le finestre, non ha i vetri, è chiaramente una villa abbandonata, senza nessuna dependance”, ha spiegato un’arrabbiatissima Barbara d’Urso: “Sono molto chiare le immagini della villa, è ovvio che ci troviamo di fronte a un truffatore, noi stessi di Pomeriggio 5 che siamo quelli che hanno aperto uno sportello anti-truffa siamo stati truffati. Ovviamente le cose sono immediatamente andate in mano ai nostri legali che si occuperanno del caso”.

Infine, il durissimo messaggio rivolto al truffatore autore della messinscena: “Vorrei dire a questa specie di… a questo, che a me personalmente, e credo a tutta l’Italia, fai un grandissimo schifo!”.

"È chiaro ormai che ci troviamo di fronte a un truffatore, noi stessi di #Pomeriggio5 siamo stati truffati. I nostri legali si occuperanno del caso. E noi ovviamente continueremo a occuparci di Giovanna" @carmelitadurso pic.twitter.com/jNFt97f6Yw — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 27 gennaio 2020