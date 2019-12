Live, Barbara d'Urso attaccata dall'ospite: "Fai un tv becera". Lei chiude: "Salutame a soreta"

(Nel video sopra lo scontro tra Sergio Vessicchio e Barbara d'Urso)

Fuoco e fiamme lunedì sera a 'Live - Non è la d'Urso'. A surriscaldarsi in pochi minuti, accendendo gli animi degli ospiti in studio e anche quelli della padrona di casa, Sergio Vessicchio, il telecronista radiato dell'Ordine dei Giornalisti per aver usato frasi sessiste nei riguardi di una guardalinee donna.

"Perché sei stato radiato?" chiede Barbara d'Urso, visibilmente inviperita per l'irriverenza dell'ospite, che invece di rispondere passa al contrattacco: "L'Ordine dei Giornalisti non ha rispettato la mia opinione, non si può radiare una persona perché ha un'idea". "Offendere una donna non è un'idea, hanno fatto benissimo a radiarti dall'Ordine" lo rimette a posto la d'Urso, ma Vessicchio non ci sta e rompe gli argini: dà della "marchetta" ad Alba Parietti, inveisce contro la Collovati, urla "fascisti". E' il caos.

Poi lo scontro è tra lui e la conduttrice, stanca di tanta impertinenza. "Non mi sopporti perchè ti dico la verità in faccia - tuona Vessicchio -. Fai una televisione becera, è una vergogna. Fai una televisione che non si porta più. Con me non la spunti Barbara, io ti metto ko. Io ti faccio nera". E invece la spunta, eccome: "La mia televisione non si porta più, come non si portano più i tuoi capelli. E' la mia televisione e io decido che tu non ci stai. Salutame e soreta". Sigla.