Barbara d’Urso replica alle critiche di Giletti, Morgan e Greco: il messaggio social

Nelle ultime ore non sono state poche le critiche che Barbara d’Urso si è sentita rivolgere da parte di ospiti mancati, colleghi e concorrenti diretti. Accusata di trattare argomenti ormai comunemente definiti ‘trash’ nel suo programma serale di ‘Live – Non è la d’Urso’, la conduttrice ha fatto uno strappo alla regola che la vede soprassedere ai giudizi sferzanti e ha replicato ai mittenti delle taglienti considerazioni con una storia Instagram.

“Sono felice di dare un po' di visibilità ad alcuni e, soprattutto, sorrido e mando tanta gioia a tutti”, ha scritto Barbara sui social, sottolineando la tagliente ironia con le emoticon a corredo dello screenshot dell’articolo di Libero “Resisti Barbara: molti nemici, molto onore” che, appunto, si riferiva alle opinioni ricevute.

Barbara d’Urso, le critiche di Morgan, Alessandro Greco e Massimo Giletti

A iniziare l’impetuoso fiume di critiche rivolte in queste ultime ore a Barbara d’Urso è stato Morgan che, su Facebook, ha spiegato i motivi per cui non si sarebbe presentato al programma ‘Live’. “Non è il mio mondo”, ha fatto sapere il cantautore in un lungo post che ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla trattativa intercorsa con gli autori dello show e poi smentita dalla stessa conduttrice in diretta.

E proprio mentre Canale 5 trasmetteva ‘Non è la d’Urso’, Massimo Giletti, concorrente su La7 con ‘Non è l’Arena’, scagliava alla collega un’altra frecciatina sul caso Caltagirone, ampiamente dibattuto nei salotti d’ursiani in cui– e qui arriva il disappunto di Alessandro Greco – non si farebbe intrattenimento televisivo, perché “siamo sotto il trash (…) la cosa più triste è il finto disincanto di Barbara d’Urso. ‘Oddio chi è? Cos'è? Ma cosa mi tocca fare!?’ Sei artefice e consapevole di tutto almeno un po' di coerenza”.

Barbara d’Urso, però, non si lascia scalfire: “#tantagioia a tutti”, l'augurio.

(Sotto, la storia Instagram di Barbara d'Urso)