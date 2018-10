I bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni della seconda puntata

Lunedì 15 ottobre alle 21,25 su Rai1 trasmette un nuovo appuntamento con la seconda stagione della fiction 'I bastardi di Pizzofalcone', dal titolo 'Pane'. Protagonisti come sempre Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann.

I bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni seconda puntata

Pasquale Granato, proprietario di una storica panetteria di Napoli, dove ancora il pane si fa col lievito madre, è stato ucciso a colpi di pistola. Sulla scena del delitto arrivano per primi i Bastardi. Immediatamente dopo, irrompono gli uomini dell’Antimafia, compreso il famoso e potente procuratore Diego Buflardi. Tra Lojacono e Buffardi sono subito scintille, anche la Piras, involontariamente, finisce in mezzo alla loro competizione, professionale e non solo...